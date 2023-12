Ali Drissi, le designer qui taille des costumes aux stars

C’est lui qu’on choisit pour paraître sur son 31. C’est lui qui habille les stars sur le fameux tapis rouge des festivals. Au Festival International du film de Marrakech, plusieurs stars ont porté ses tenues, dont Mouna Fettou, Sonia Okacha, Hasnae Moumni… Il a habillé également Fayçal Azizi et Radu Mihaileanu, connu entre autres par le film réalisé «La source des femmes».

Plusieurs personnalités du cinéma marocain font appel à ce jeune designer. En 2021, Nabil Ayouch et sa femme Maryam Touzani ont opté pour ses créations pendant la montée des marches du Festival de Cannes. Il a même habillé toute l’équipe du film « Haut et Fort » de ce réalisateur.

Il aime mélanger les styles et innover. «L’inspiration vient d’une véritable volonté de mélanger deux styles de vêtements que j’aime beaucoup dont le levitate street wear et le vêtement de tailleur», nous détaille Drissi. Il est alors venu bousculer cette fusion de style avec des broderies, des finitions et des volumes marocains, à l’instar par exemple d’un caftan marocain brodé avec Tarz Ntaâ.