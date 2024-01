Comptant dans ses rangs le Ballon d’or africain Moustapha Hajji et une pléiade de joueurs de haut-niveau, les hommes d’Henri Michel sont parmi les favoris de la CAN 1998 au Burkina Faso. Après un parcours quasi-parfait en phase de poule, ponctué par le merveilleux ciseau de Hajji contre l’Egypte, le Maroc va buter en quart contre… l’Afrique du Sud. Une défaite au gout amer pour les Lions de l’Atlas, qui s’illustreront quelques mois plus tard lors du Mondial en France.