Ach Ban’lik – Ep4 : CAN 1986, la malchance des Lions

Déjà qualifiée pour le Mondial au Mexique (où elle brillera comme chacun le sait), la sélection du Maroc se présente en mars 1986 en Egypte dans la peau du favori de la Coupe d’Afrique des Nations. Comptant dans ses rangs deux ballons d’or africains (Mohamed Timoumi et Baddou Zaki), et proposant un jeu chatoyant, sous la houlette de feu Mehdi Faria, le Maroc est l’équipe à battre dans cette compétition. Mais comme souvent dans le football, être favori ne signifie pas gagner. Les Lions quitteront la compétition aux demi-finales, éliminés par d’Egypte, sur un but pour le moins étrange : un coup franc indirect… joué directement. C’était ça aussi la CAN.