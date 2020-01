Ibrahimovic signe à l’AC Milan pour « une dernière dose d’adrénaline »

« Je ne suis pas là en tant que mascotte pour danser à côté du Diable (la mascotte du club) », a dit la star de 38 ans lors d’une conférence de presse à Milan, ajoutant qu’il « recherche la dernière dose d’adrénaline que je pourrai avoir. A mon âge, on ne recherche rien d’autre qu’un challenge ». « Avoir 38 ans et être recruté par l’AC Milan, ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent, venir ici signifie que j’ai encore quelque chose à donner », a assuré celui qui avait déjà porté le numéro 11 avec les rouges entre 2010 et 2012. Il avait alors inscrit 56 buts en 85 matches et mené l’AC Milan à son dernier titre de champion d’Italie, en 2011.

Actuellement 11ème de Série A, le club italien se retrouve en revanche dans une situation inconfortable.

« Les choses doivent être améliorées sur le terrain et c’est pour ça que je suis là », a fait savoir Ibrahimovic. « Milan est toujours l’AC Milan et la marque ACM est quelque chose qui ne peut être supprimé, vous ne pouvez pas changer l’histoire », a-t-il renchéri. Il a signé avec le club lombard pour six mois et un salaire de 3,5 millions d’euros, ainsi qu’une année supplémentaire en option.

« Je suis prêt, je me sens plus que vivant, j’espère jouer immédiatement », a-t-il assuré. Il devrait fouler la pelouse lundi contre la Sampdoria Gênes pour le compte de la 18e journée du championnat.

(Avec MAP)