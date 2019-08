FRMF. Deux nouvelles ligues de football en perspective

Ce lundi 5 août, des ateliers sont organisés pour « penser une restructuration du football marocain ». Des propositions seront formulées, pour être exposées lors de la prochaine assemblée générale de la FRMF. Le football féminin, Futsal et beach soccer sont au menu.

Une « restructuration » est en vue dans le paysage footballistique marocain. Ce lundi 5 août à Skhirat, « une journée de réflexion a été organisée », nous indique Hamza Hajoui, vice président de la FRMF. Ces travaux sont organisés autour de quatre ateliers distincts : « le football professionnel, le football amateur, le football féminin et enfin le football diversifié, à savoir le Futsal et le beach soccer », poursuit-il.«Ik faut compter entre 20 et 30 personnes par atelier».

L’objectif de cette journée est que les participants aux ateliers puissent formuler « des propositions, qui seront exposées lors de l’assemblée générale de la FMRF, prévue le 16 septembre 2019 », nous apprend Hamza Hajoui.

Outre les deux ligues déjà existantes, à savoir celle professionnelle et celle des amateurs, Hamza Hajoui nous confie que « l’idée est de créer deux nouvelles ligues, dont les budgets seront reliés à la fédération ». Il s’agit de « La ligue du football féminin et celle du football diversifié », précise-t-il.

Pour ce qui est du football féminin, « l’objectif est de le professionnaliser, en lui accordant davantage de moyens ainsi que de le mettre sur les rails en ce qui concerne l’organisation des compétitions ainsi que de la formation », développe le premier vice président de la fédération du football.

Rappelons que le le 22 juillet à Skhirat, lors d’une réunion avec « la famille du football », le président de la FRMF, Faouzi Lekjaa, avait déclaré au sujet du football féminin : “Si j’ai fait des choix complètement ratés c’est au niveau du football féminin. Je l’assume”. Il avait également fait savoir que des mesures seront entreprises au sujet du football féminin.