Dakhla accueille le 2ème Sommet européen Business & Kitesurf

La ville de Dakhla accueillera, du 25 au 29 septembre, le 2ème Sommet européen des entrepreneurs kitesurfeurs (B2B Kite Summit), avec la participation de 300 entrepreneurs et 40 startupers venus de toute l’Europe.

Selon un communiqué des organisateurs, la 2ème édition de cette manifestation sportive européenne à caractère économique sera marquée par la tenue d’environ 2.000 séances, rencontres et ateliers de travail regroupant les diverses parties prenantes en matière d’entrepreneuriat et de kitesurf.

B2B Kite Summit qui est un accélérateur de rencontres et d’innovation, permettra également aux participants de parler business et stratégie, de découvrir les nouvelles technologies, de travailler sur leur développement personnel et d’apprendre le kitesurf, note le communiqué.

Les entrepreneurs et les startupers présents auront l’occasion de faire du réseautage, de construire des partenariats, d’identifier de nouveaux marchés, de se connecter à un écosystème d’investisseurs potentiels et de lever des fonds auprès des invités présents. Des entrepreneurs de médias, de l’art et de la culture seront aussi présents à cet événement.

En regroupant plusieurs clubs européens d’entrepreneurs kitesurfeurs comme Kite and Connect en France, en Belgique, ou encore le Founder Kite Club en Allemagne, et leurs réseaux de plus de 1.000 entrepreneurs, le B2B Kit Summit a pour ambition de devenir le premier sommet européen des entrepreneurs dans cette discipline sportive.

(Avec MAP)