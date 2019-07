Classement FIFA : Le Maroc gagne six places et pointe à la 41è position

La sélection marocaine de football a gagné six places dans le classement mondial de la FIFA du mois de juillet, publié jeudi, pointant désormais à la 41è position avec un total de 1.461 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 5è place derrière le Sénégal (1.550 pts), la Tunisie (1.496) et le Nigeria (1.481) et l’Algérie (1.463). Les Lions de l’Atlas devancent l’Égypte (49è), le Ghana (50è), le Cameroun (53è) et la République démocratique du Congo (56è).

Le classement mondial est dominé par la Belgique (1746 pts) devant le Brésil (1726), la France (1718) et l’Angleterre (1652).

(Avec MAP)