City Parc, une infrastructure sportive de premier plan, voit le jour à Oujda

Cet espace, inauguré en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, Mouaad Jamai, et du président de la commune d’Oujda, Mohamed Azzaoui, s’assigne pour objectifs de façonner le paysage sportif marocain et de donner un nouvel élan au secteur du Fitness et du sport au Maroc.

A cette occasion, Chakib Benmoussa a salué les efforts des autorités locales en vue de créer ce complexe qui offrira aux habitants de Oujda un espace de loisirs et de détente en rendant accessible le sport pour tous.

Et d’ajouter que ce projet permettra également de dynamiser l’investissement par la participation du secteur privé à travers les PPP, espérant dupliquer ce genre de projets à travers tout le Royaume, pour offrir aux zones les plus reculées la possibilité d’accéder à une infrastructure sportive des plus complète.

Pour sa part, le PDG du groupe Nation Sportive, Jonathan Harroch a indiqué que «la transformation de la première gare marocaine en un espace pour développer la pratique du sport a été une aventure humaine incroyable », notant que « nous avons investi 25 millions de dirhams pour donner vie à cet espace dans lequel la région avait déjà investi plus de 80 millions de dirhams ».

Il a, par ailleurs, souligné que «que ce complexe sera mis à disposition gratuitement aux écoliers pendant les heures creuses pour s’initier aux différentes disciplines».

Grâce à ce parc d’une superficie de 5 hectares, Oujda s’affirmera, par le sport de masse, comme une base de détection des talents à travers des disciplines tels que le football, la natation, le tennis, le basket-ball, le handball et le volley-ball. L’espace dispose également d’un restaurant et d’une salle de cinéma qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes.