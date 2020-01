Ammouta convoque trois nouveaux joueurs au stage de préparation

Il s’agit d’Adam Ennafati qui évolue au Mouloudia d’Oujda (MCO), de Saifeddine Bouhra de Rapide Oued Zem (RCOZ) et du milieu de terrain du Moghreb de Fès (MAS) Karim El Oualadi, précise la Fédération.

Mardi, les joueurs Saad Lamti et Imad Attaf Allah (RCAZ) et Imad Errahouli (AS FAR) ont dû quitter le stage de préparation pour blessure, ajoute la FRMF.

Ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation à la phase finale du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), prévue en avril 2020 au Cameroun, conclut le communiqué.

(Avec MAP)