Agadir se prépare à accueillir l’équipe féminine du Manchester city club en janvier 2020

Les représentants du Club anglais soulignent l’attrait climatique de la destination et considèrent ses infrastructures sportives et d’hébergement adéquates.

Bonne nouvelle pour Agadir ! Le tourisme sportif est en passe de se développer sur la destination. Après le Club anglais Crystal Palace en 2017, c’est au tour du prestigieux club anglais Manchester City de s’intéresser à la destination pour l’entrainement de ses joueurs. Cette semaine une délégation officielle de représentants de ce club de renommée mondiale est en visite dans la station balnéaire. Composée de quatre personnes, la délégation en question, encadrée par l’agence de voyages Complete Tours et son partenaire anglais l’Agence Eclat, multiplie les rencontres et les visites de terrain. Il s’agit de préparer le séjour d’entrainements sportifs à Agadir en janvier 2020 de l’équipe féminine du Manchester City Club. Pour ce faire, les visiteurs anglais ont tenu une rencontre avec Rachid Dahmaz, président du Conseil régional du tourisme Agadir Souss Massa (CRT). Après avoir souligné l’atout climatique de la destination, ils se sont dits lors de ce meeting satisfaits de leur tournée et considèrent que les infrastructures sportives et d’hébergement sont adéquates pour accueillir leurs joueurs.

Le président du CRT Agadir Souss Massa a mis en exergue l’intérêt de préciser très vite les attentes du Club pour bien préparer ce séjour d’entrainement.

Pour Agadir, au-delà du développement de la niche du tourisme sportif, la venue de l’équipe féminine anglaise du Manchester city club est bien sûr une opportunité en termes de visibilité médiatique. Le prestigieux club anglais dispose de millions de followers à travers le monde sans oublier que c’est une puissance financière. De plus, la holding propriétaire du club est également propriétaire de plusieurs clubs à travers le monde. Cela pourrait donc donner plus de visibilité à la destination Agadir dans le milieu de ces clubs prestigieux.

En attendant, le CRT Agadir Souss Massa veut saisir l’opportunité du prochain salon du Tourisme à Londres, le World Travel Market, en novembre prochain pour communiquer sur le choix du Manchester City Club en faveur d’Agadir pour l’entrainement de son équipe féminine.

De son côté, Habib Sidinou, président du Club Hassania (HUSA), qui accompagne les visiteurs anglais dans leurs préparatifs du prochain stage de l’équipe féminine, y voit une opportunité de rapprochement entre le Club Soussi et le Club Anglais. La visite de la délégation anglaise pourrait en effet poser les premiers jalons d’une future coopération entre les deux clubs.

En janvier prochain, le séjour des joueuses de l’équipe féminine ne sera pas uniquement sportif. Des visites d’écoles et des actions caritatives sont aussi au programme.