Santé : Bientôt une cité médicale dans le Souss Massa

La capitale du Souss Massa est en voie de disposer d’une cité médicale intégrée. Ce sera un pôle axé sur deux secteurs : celui de la santé et celui de la recherche et formation plus une technopole. Pour le tout, une surface foncière de 339 ha dont 183 ha alloués aux nouvelles infrastructures de santé dans le nouveau centre urbain d’Agadir.

Dans cette nouvelle zone dédiée au domaine de la santé, le Centre hospitalier universitaire (CHU) en cours de réalisation sur une superficie de 30 ha, jouera un rôle de repère dans la localité. Il devrait être opérationnel en 2023. La polarisation de cet hôpital de troisième génération est confortée par la présence de l’hôpital psychiatrique construit sur une surface de 2,5 ha. En plus d’équipements publics et privés, ce pôle santé est prêt aujourd’hui à accueillir tout investissement compatible avec sa vocation première. Pour le moment, la zone compte sept projets de cliniques d’une capacité globale à venir de …

