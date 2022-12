Mémorable Mondial !

C’est la fin d’un parcours plus qu’extraordinaire mais pas d’un rêve, des regrets aussi mais surtout de la fierté. «Siiir, Siiir», «Dir Nya», «Rass l’avocat», tout au long de la compétition, ces slogans n’ont cessé d’être scandés par des millions de Marocains mais aussi de sympathisants des Lions de l’Atlas à travers le monde.

Certes, le Maroc s’est incliné face à la France sur le score de deux buts à zéro, en demi-finale du Mondial Qatar-2022, mais il n’a pas démérité. Après match, Oualid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale, a tenu à rendre hommage à son équipe. «Le plus important, c’est d’avoir donné une bonne image, d’avoir montré au monde que le football marocain existait, qu’on avait de beaux supporters. Pour atteindre le très, très haut niveau, aller gagner une Coupe du monde, il faudra encore travailler, mais on n’est pas très loin.»

Loin des liesses de joie des matchs précédents, certains supporters sont sortis pour fêter le parcours des Lions de l’Atlas dans la rue. «Malgré la pluie, nous avons voulu montrer notre fierté au beau parcours de notre sélection nationale. Ils ont lutté jusqu’à la dernière minute. Cette défaite n’entame en rien notre confiance en elle. Nous gardons le sourire. En plus, nous avons une 3e place à conquérir», déclare un supporter.

Retour sur ce Mondial historique en images.