MBC 5, la nouvelle chaîne satellitaire dédiée aux pays du Maghreb !

Le Groupe MBC annonce le lancement, ce samedi 21 septembre, d’une nouvelle chaîne satellitaire, exclusivement dédiée aux pays du Maghreb et qui porte le nom de « MBC5 – Cinq».

L’information enflamme la toile depuis un temps et aujourd’hui c’est officiel.

Le lancement de MBC 5 aura lieu ce samedi 21 septembre en soirée et sera marqué par la diffusion du premier épisode de la cinquième saison de «the Voice», précise un communiqué du groupe.

Voici, plus en détails la programmation de MBC 5, qui a recruté des stars marocaines (mais pas seulement) :

– Khaled w Hbabou : Un programme de variétés présenté par Khaled.

– Dar Darkoum : Une comédie, produite par GoPro, où les stars du Maghreb seront mises en avant, avec pour vedettes principales les deux comédiens Driss et Mehdi.

– Jwabek Dahab : Cette émission s’articule autour d’une compétition et proposera aux gagnants, issus de tout le Maghreb, des récompenses en or. Elle sera présentée par le jeune acteur-présentateur Mourad El Achaabi et sera produite par Cinetelema.

– Asrar Nissae : Programme social, centré sur la vie et les secrets d’un groupe d’amies. Produit par Cinetelema, il met en vedette les actrices marocaines Badia Senhaji, Maha Boukhari, Maria Nadim et Soukaina Derbile.

– Kheli balek men Fifi : Cette émission humoristique réunit plusieurs artistes marocains et arabes. Elle sera présentée par Fifi Abdo et Zineb Obaid.

– Jalassat maa Najat : Il s’agit d’un programme social-entertainment présenté par la chanteuse marocaine Najat Aatabou.

– Jalassat Faniya : Une production de MED PRODUCTION.

– «Strike» : Émission présentée par le comédien marocain Hamza Filali.

– Sa3a Saida : Émission présentée par Abdel Fattah Al Grini et Jamila El Badaoui.

– Le Talk Show : Accueillera chaque jour les grandes stars du chant et de l’Art issus des différents pays du Maghreb. Des récompenses seront distribuées au public.

Voici la fréquence de la chaîne MBC 5 sur le satellite ARABSAT :

Et Voici sa fréquence sur NileSAT :