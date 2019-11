La première phase des travaux d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, qui a démarré dès l’année 2016, est en cours d’achèvement, a indiqué jeudi la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

La première phase, qui a mobilisé un budget d’environ 400 millions de dirhams (MDH), financé par ADM, a été réalisée entièrement par des entreprises marocaines et a consisté notamment en l’augmentation de la capacité des gares de péage de Tit Mellil, Bouskoura, Berrechid et de l’aéroport Mohammed V, en l’élargissement de l’autoroute sur 3 km de part et d’autre de ces quatre gares et en la réalisation d’un nouveau passage supérieur (pont) pour le rétablissement de la voie ferrée desservant l’aéroport Mohammed V, précise ADM dans un communiqué.

La deuxième phase de ce grand chantier concerne un linéaire d’environ 60 km allant de la bifurcation de Mohammédia jusqu’au nœud autoroutier de Berrechid en passant par la bifurcation de Lissasfa.

Cette phase a mobilisé une enveloppe globale de 1,75 milliard de dirhams financée par des prêts concessionnels auprès des bailleurs de fond, des prêts obligataires et des fonds propres, précise la même source.

Au sujet des tronçons concernés par les travaux :

1. Autoroute Casablanca-Berrechid :

Le projet d’élargissement du tronçon autoroutier de 26 km allant de l’échangeur de Sidi Maarouf au nœud autoroutier de Berrechid, rentre dans le cadre de la convention relative à l’aménagement de la voirie et des infrastructures routières pour l’amélioration des conditions de circulation dans la région du Grand Casablanca, fait-on savoir.

« Ce projet est devenu une nécessité absolue car cette autoroute concentre la majorité des flux circulant entre le Nord et le Sud du Royaume et dessert le plus grand aéroport international du pays », souligne ADM.

Cette autoroute enregistre un trafic moyen journalier très élevé qui atteint les 60.000 véhicules par jour sur certaines sections. Ce projet s’étalera sur 36 mois avec un coût global estimé à 900 MDH et sa gestion a été confiée à la filiale d’expertise technique de ADM (ADM PROJET) dont les équipes disposent d’une expérience confirmée en gestion des grands projets complexes, notamment l’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute Casablanca-Rabat.

2. Autoroute de contournement de Casablanca :

L’élargissement de ce tronçon autoroutier de 31 km allant de la bifurcation de Mohammédia à celle de Lissasfa est à son tour devenu très important puisqu’il vise à accompagner la croissance significative du trafic que connaît cette section qui enregistre un trafic moyen journalier dépassant les 50.000 véhicules, fait observer le communiqué, précisant que le budget de ce projet est estimé à 850 MDH et la durée prévisionnelle des travaux est de 36 mois.

Par ailleurs et dans le but d’encourager les entreprises de BTP marocaines à prendre part à ce projet, ADM a sciemment décliné ce chantier en 4 lots segmentés en fonction de leur complexité et a introduit, malgré les clauses restrictives de certains bailleurs de fonds internationaux, la préférence nationale de 2 lots sur 4 qui se répartissent comme suit :

Lot1 : de la bifurcation d’Ain Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil (12.8 km).

Lot 2 : de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa (18.2 km).

Lot 3 : de l’échangeur de Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura (15,3 km).

Lot 4 : de la gare de péage de Bouskoura au noeud autoroutier de Berrechid (10,7 km).

Les lots 1 et 4 ont été respectivement attribués aux entreprises Houar et Moujazine, qui font partie des grandes entreprises marocaines de BTP, tandis que les entreprises attributaires des lots 2 et 3 seront connues début 2020, poursuit le document.

Ce chantier d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute de Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca permettra de consolider l’expertise d’ADM en matière de conduite des travaux complexes sous circulation et trafic très élevée, ajoute ADM, notant que le savoir-faire international qui sera acquis lors de cette expérience sera mis à profit dans le futur lors des triplements de voies à l’échelle du réseau autoroutier national.

Le réseau autoroutier géré par ADM comprend 1.800 kilomètres, emprunté quotidiennement par plus de 400.000 véhicules et qui capte un quart de la circulation totale du pays.