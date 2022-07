Lancement des services de la Clinique de jour de Martil

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a donné, mercredi, le coup d’envoi des services de la Clinique de jour de Martil.

Cet établissement sanitaire a été réalisé en application des Hautes Instructions Royales de SM le Roi Mohammed VI relatives à la réforme et à la réhabilitation du secteur de la santé, et dans le cadre du renforcement de l’offre de soins et de la mise en place de la couverture sanitaire universelle.

Cette structure hospitalière, sise au quartier Al-Aghras El Bayt El Atiq à Martil, a été construite par le ministère de la Santé et de la protection sociale, sur une superficie totale d’environ 26.000 m2, dont 5.494 m2 couverts, avec une capacité litière de 34 lits, et une enveloppe budgétaire globale estimée à 89 millions de dirhams.

La clinique est constituée d’unités spécialisées destinées aux examens externes d’une capacité de 9 lits, d’unité de prélèvements, et d’unités de la consultation médicale spécialisée, de la kinésithérapie, de l’exploration fonctionnelle, et d’hospitalisation. De plus, cette clinique se compose d’autres unités médico-techniques d’une capacité de 25 lits, et comprend des services dont: les urgences, la radiologie, le laboratoire, le bloc d’hospitalisation maternité UTA, le bloc opératoire, la réanimation, et une salle de stérilisation, en plus d’une pharmacie, une morgue, des bureaux administratifs, une cuisine et une buanderie.