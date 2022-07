Israël : 5 milliards de dirhams pour la construction de 5 établissements hospitaliers au Maroc

Le Maroc et Israël renforcent leur partenariat dans le secteur de la santé.

Un mémorandum d’entente vient d’être signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société israélienne I.M.S Ovadia Group Ltd pour la construction d’établissements hospitaliers au Maroc.

De ce fait, le Groupe investira 5 MMDH pour la construction de 5 établissements hospitaliers d’une capacité totale de 1000 lits a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Selon la même source, ces établissements seront construits dans cinq régions du Royaume, à savoir Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, l’Oriental, et enfin la région Marrakech-Safi.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et la promotion de l’investissement et de l’innovation dans divers domaines, dont le secteur de la Santé, a précisé le ministère.