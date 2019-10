Des étudiants marocains en médecine brillent en République tchèque

L’équipe marocaine qui comprend des étudiants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, a remporté le premier prix de cette compétition initiée par la Société européenne de médecine d’urgence.

L’équipe marocaine composée uniquement d’étudiants en médecine alors que d’autres équipes sont composées de spécialistes en réanimation et en anesthésie, a remporté la compétition en s’imposant contre la France en finale.

L’équipe de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda avait auparavant surclassé en demi-finale l’équipe du Royaume-Uni après avoir occupé la première place au premier tour de la compétition qui se déroule en anglais et à laquelle ont également participé les équipes d’Irlande, de la République tchèque et du Brésil.

L’équipe de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda a déjà remporté la 3ème édition de la SIMCUP nationale organisée à Fès en juillet 2018.

Au cours de cet exercice médical, les étudiants sont mis face à une situation d’urgence réelle mais simulée, avec pour objectif éducatif de parvenir à une maitrise sans mettre en danger le patient.

(Avec MAP)