Office des Changes : le flux des IDE en repli de 21,5% à fin juillet

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 9,02 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, en repli de 21,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 26,4% à près de 15 MMDH, atténuée par le repli des dépenses de 32,7%, précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs à fin juillet.

Au titre des sept premiers mois de 2020, le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a reculé de 2,92 MMDH, fait savoir la même source.

En effet, les IDME ont atteint plus de 4,92 MMDH à fin juillet, contre près de 6,69 MMDH un an auparavant, soit -26,4%, tandis que les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1,15 MMDH).

Pour ce qui est des envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’étranger, ils ont enregistré une baisse de 3,2% à plus de 36,14 MMDH.

Les recettes voyages ont, quant à elles, diminué de 44,1% à près de 23,18 MMDH à fin juillet 2020, alors que les dépenses ont reculé de 48,4% à 6,08 MMDH, relève l’Office, précisant que l’excédent de la balance voyages a accusé une baisse de 42,4%.

(Avec MAP)