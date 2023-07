Un MoU signé entre la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Andalousie

S’inscrivant dans le cadre des relations historiques entre le Maroc et l’Espagne et les liens distingués entre la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et la communauté autonome d’Andalousie, ce mémorandum vise à développer les relations économiques et commerciales entre les deux parties, à encourager les investissements, à réaliser l’intégration économique et à dynamiser les économies locales, tout en ouvrant des espaces de coopération entre les entreprises marocaines et espagnoles.

L’accord, qui répond au plan d’action du Conseil régional en son volet relatif à la coopération internationale, se veut de renforcer la coopération pour le développement social dans le cadre de la réduction des disparités spatiales, conformément au troisième plan andalou de coopération internationale pour le développement, de consolider la coopération transfrontalière dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et la mobilité, en plus d’améliorer l’employabilité par des actions et des programmes ciblant spécifiquement les jeunes et les femmes.

Toile de fonds…

Le mémorandum énumère également parmi ses objectifs la promotion des domaines liés au patrimoine culturel, ethnographique, historique, artistique et artisanal. Il fixe également un cadre général pour la mise en œuvre de l’Agenda des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030, pour parvenir à un développement qui protège et valorise la diversité environnementale et biologique et le patrimoine naturel, ainsi que la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre d’une transition énergétique durable.

Le mémorandum stipule également l’encouragement d’une économie de la connaissance visant un développement intelligent par la recherche, le développement technologique et l’innovation dans tous les secteurs, ainsi que la promotion de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

A cette occasion, Omar Moro a souligné que la coopération entre la région andalouse et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est un choix stratégique, qui n’est pas né aujourd’hui, mais plutôt le fruit des relations de longue date liant les deux régions.

Pour sa part, J. Moreno a déclaré que l’Andalousie est un pont entre l’Europe et l’Afrique du Nord, et qu’elle a toujours eu un rôle éminent et unique en tant qu’espace de cohésion entre les cultures des deux rives de la Méditerranée.

A cet égard, il a ajouté que, sur la base des relations historiques entre l’Espagne et le Maroc, la coopération entre la région andalouse et celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima jouera un rôle central dans les relations bilatérales entre les deux pays.

A noter que La cérémonie de signature de ce protocole s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, du conseiller (ministre régional) de la Présidence du gouvernement andalou, chargé de l’Intérieur, du Dialogue social et de la Simplification administrative, Antonio Sanz, et du secrétaire général pour l’action extérieure, l’Union européenne et la coopération au gouvernement régional andalou, Enric Millo.

Le président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, et le président du gouvernement régional andalou, Juanma Moreno, ont tenu, ce jeudi à Séville, une rencontre de travail couronnée par la signature d’un “mémorandum-cadre d’entente” pour renforcer la coopération dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et culturels prioritaires.

.