Centres ruraux émergents : Le programme national officiellement lancé

L’appui au développement intégré et durable du monde rural et le renforcement de l’attractivité économique de ses territoires s’accélèrent. La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a procédé, mercredi, au lancement officiel du programme national de développement intégré des centres ruraux émergents. Un programme qui vise à atténuer l’impact de l’exode rural, ainsi qu’à encadrer les investissements publics destinés à ces territoires afin d’encourager l’investissement et la création d’emplois.

Selon un communiqué du ministère, 542 centres émergents abritant 8 millions d’habitants ont été identifiés, dans le cadre de ce programme, en concertation avec les acteurs territoriaux. Un programme prioritaire constitué de 77 centres ruraux émergents a été identifié également (un centre par province).

Par ailleurs, 12 centres régionaux pilotes ont été identifiés (un centre par région ciblant 127.000 citoyens) faisant l’objet d’un programme pilote qui est en cours de finalisation. Il sera lancé incessamment avant une généralisation sur les 77 centres du programme prioritaire. Cette short-list englobe le centre rural pilote de Bzou, relevant de la province d’Azilal.

Au cours de cette visite de terrain à Bzou, la ministre a signé avec le wali de la Région de Beni Mellal-Khénifra et le président du conseil de la Région une convention-cadre portant sur le programme prioritaire de développement intégré pour la réhabilitation des centres ruraux émergents dans la région de Beni Mellal-Khénifra, couvrant la période 2023-2027.

Au niveau de la commune d’Afourer (Azilal), la ministre a donné le coup d’envoi du projet de réhabilitation du centre de cette commune pour un montant global de 54 millions de dirhams.

Cette visite de terrain a été l’occasion de signer plusieurs accords. En effet, un protocole d’accord afférent au programme de mise à niveau urbaine intégrée des pôles urbains et une convention-cadre relative au programme d’assistance technique et architecturale dans le monde rural, sur une période de trois ans (2024-2026), ont été paraphés. Il s’agit, également, de la signature d’une convention de financement de la 2ème tranche du programme de mise à niveau des communes territoriales de la région Béni Mellal-Khénifra.

À noter que durant sa visite, la ministre a présidé également la cérémonie de lancement de la conception du programme intercommunal pour la promotion des territoires vulnérables au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra. Il s’agit, selon le ministère, d’un nouveau jalon dans le processus de développement territorial des territoires vulnérables visant à faire émerger une nouvelle dynamique spatiale de développement.