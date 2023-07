Animation culturelle : La Région Casablanca-Settat et le Ministère en tandem

La Région Casablanca-Settat passe à l’action. A peine le plan de développement régional approuvé, lors de la session ordinaire de juillet, la Région franchit le pas en scellant une convention cadre avec le département de Mohamed Mehdi Bensaid.

En effet, ce vendredi 7 juillet, la Région et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vont signer un accord cadre relatif à la promotion et la diversification de l’offre culturelle de la Région. Les détails seront dévoilés ce vendredi certes, mais on sait déjà que ladite offre sera étalée sur toute l’année, loin de la condensation de coutume, et qu’elle sera diversifiée selon les confluents dont regorge l’étendue de la Région.