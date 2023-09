Al Haouz: Toutes les routes classées rouvertes à la circulation

Toutes les routes classées de la zone touchée par le séisme ont été rouvertes à la circulation à la faveur des grands efforts déployés par les équipes de la direction provinciale de l’Équipement et de l’eau.

Une série de mesures urgentes ont été prises par la direction provinciale depuis les premières heures ayant suivi le tremblement de terre d’Al Haouz pour garantir la fluidité de la circulation sur les routes classées de la province.

Pas moins de 233 km de routes classées affectées par le séisme ont été rouvertes au niveau de la province d’Al Haouz, a-t-on appris auprès de la direction provinciale de l’Équipement.

Il s’agit de la route nationale n°7 reliant Tahnaoute et Taroudant, de la route régionale 2036 reliant la route nationale n°7 à la commune d’Ighil (épicentre du séisme), de la route régionale 2017 reliant Ourika et Setti Fatma et de la route régionale 2030 reliant Agbalou et Oukaimeden.

Les équipes d’intervention ont rétabli, aussi, la circulation sur la route régionale 2015 reliant Asni et Imlil, la route régionale 2009 reliant les communes d’Amezmiz et Adassil, la route régionale 2024 reliant Asni et Moulay Brahim, outre la route régionale n°209 reliant Amezmiz et Mriga.

Une cellule a été créée au niveau provincial, pour coordonner les efforts et mobiliser les ressources humaines et les dispositifs nécessaires en harmonie avec l’action menée par les autorités locales, visant à désenclaver les populations des collectivités territoriales et leurs douars et fluidifier davantage la circulation sur les routes classées et les pistes.

La Direction provinciale a déployé de grands efforts pour faciliter la circulation et l’acheminement des aides aux zones sinistrées et ce, en faisant appel à l’assistance de nombreuse équipes relevant des autres directions régionales de l’équipement.

Ainsi, 130 kms de routes rurales ont été rouvertes, ce qui a permis de désenclaver des douars voisins, soit 90% des routes. Un travail intensif est en cours pour ouvrir les deux routes restantes à la circulation.

Les équipes de la direction provinciale de l’équipement poursuivent leur action pour élargir les routes et faire face aux éboulements enregistrés fréquemment au niveau de la région.