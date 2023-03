SM le Roi adresse un message de félicitations au Président émirati à l’occasion de la nomination du cheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed en tant que Prince héritier de l’Emirat d’Abu Dhabi et du cheikh Mansour bin Zayed au poste de vice-président des EAU.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a envoyé un message de félicitations au président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, à l’occasion de la nomination de son fils, Son Altesse Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyane, en tant que Prince héritier de l’Emirat d’Abu Dhabi, et de la nomination du Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, en tant que vice-président de l’État, aux côtés de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président de l’Etat, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.

Dans ce message, SM le Roi exprime au Président émirati Ses sincères félicitations à l’occasion de la haute décision de nomination de Son Altesse Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyane, en tant que Prince héritier de l’émirat d’Abu Dhabi, et la nomination du Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, comme vice-président de l’État, aux côtés de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président de l’Etat, Président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.