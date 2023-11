Riyad: Hammouchi prend part à la cérémonie annuelle de l’université arabe Naif des Sciences sécuritaires

Le Directeur Général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a pris part, lundi à Riyad, à la cérémonie annuelle de remise de diplômes organisée par l’Université arabe Naif des Sciences sécuritaires (NAUSS). Cette cérémonie a été l’occasion de célébrer les 223 lauréats de la 41ème promotion, ayant réussi leurs études supérieures en obtenant des masters et des doctorats dans les différentes spécialités sécuritaires et techniques.

Hammouchi a également participé aux travaux de la 49ème session de la réunion annuelle du Conseil supérieur de la NAUSS, branche scientifique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, en sa qualité de membre du Conseil supérieur de l’Université.

Le Conseil supérieur de la NAUSS est la plus haute instance décisionnelle de l’institution académique. Il trace la politique générale de l’université et supervise ses affaires scientifiques, administratives et financières. Il est également chargé de prendre les décisions qui garantissent une meilleure réalisation de ses objectifs dans les domaines de la formation policière et des sciences sécuritaires et techniques.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de l’Intérieur et président du Conseil supérieur de la NAUSS, le Prince Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, a souligné que l’Université est devenue l’une des organisations les plus performantes en matière d’action arabe commune et un organisme scientifique contribuant au développement des capacités arabes et au soutien de la prise de décision à travers les études et les recherches qu’elle fournit dans les domaines sécuritaires.

De son côté, le président de la NAUSS, Abdulmajeed Bin Abdullah Albanyan, a souligné que l’Université achève la dernière année de son plan stratégique 2023, relevant qu’elle est parvenue à réaliser la majorité des objectifs prévu dans ce plan et à développer considérablement ses services d’enseignement, de formation et de recherche.

La NAUSS a consolidé ses relations avec les ministères arabes de l’Intérieur et tissé des partenariats solides avec des universités prestigieuses et des organisations internationales actives, a-t-il ajouté, notant que l’institution académique continue de se développer à travers son nouveau plan stratégique 2028.

Les participants à la cérémonie de remise de diplômes ont suivi une présentation sur la stratégie 2019-2023 de l’Université et ses réalisations, ainsi qu’un exposé sur ses efforts visant le renforcement de la sécurité arabe commune et son rôle dans le développement de relations de partenariats avec les institutions internationales.