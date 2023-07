Paris sous haute tension en marge du défilé du 14 juillet

La journée de célébration de la fête nationale du 14 juillet a débuté sous haute surveillance. Après les récentes émeutes qui ont éclaté à travers le pays, le gouvernement français craint une résurgence des troubles. Afin de prévenir de tels incidents, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place.

Pour faire face à cette situation, le ministre de l’intérieur a pris des mesures drastiques. Un total de 130.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays, incluant les forces spéciales du GIGN et du RAID. Des drones et des blindés seront également déployés.

D’autres mesures seront prisées. Les bus et les tramways cesseront leur circulation en Ile de France, Marseille et Bordeaux dès 22 heures. Certaines villes ont également pris des mesures supplémentaires en instaurant un couvre-feu pour les mineurs.

Le gouvernement a exprimé une inquiétude quant à l’utilisation de mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre. La première ministre l’a précisé dans un décret : la vente, le port, le transport de ces mortiers sera interdit durant le week-end du 14 juillet. Ces produits avaient été massivement utilisés lors des émeutes, provoquant de nombreux incendies.

A noter que l’Inde est l’invitée d’honneur du traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris à l’occasion de la fête nationale.

Invité d’honneur, le Premier ministre indien Narendra Modi doit assister ce vendredi matin avec Emmanuel Macron au défilé militaire sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées.