Défense : L’espagnol Navantia lance la phase de production du patrouilleur commandé par la Marine Royale

Le constructeur naval espagnol Navantia annonce, dans un communiqué, le démarrage de la phase de production du patrouilleur «Avante 1800», commandé par la Marine Royale marocaine en janvier 2021. Le démarrage des travaux a consisté en la mise en route des systèmes techniques que portera le navire militaire, sur le site de San Fernando, en présence de Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, rapporte la presse locale.

La durée totale des travaux n’a pas été communiquée. Lors de l’annonce de la conclusion du marché en janvier 2021, le ministre de la Défense avait indiqué que les travaux de construction devaient durer trois ans et demi, nécessitant un million d’heures de travail et 250 emplois.

Selon Navantia, la construction de ce patrouilleur pour le Maroc comprend également un ensemble de soutien technico-logistique (pièces de rechange, outillage et documentation technique), y compris des services de formation technique pour le personnel de la Marine Royale en Espagne.

«Le patrouilleur est une solution qui garantit de longues périodes de déploiement en mer, avec des coûts d’exploitation et de cycle de vie très faibles», souligne le constructeur naval. Long de 89 mètres pour 13,3 mètres de largeur, il peut accueillir un équipage moyen de 46 personnes. La conception originale envisage l’incorporation d’un canon de 76 millimètres et d’un système de lancement de missiles, ainsi que des capteurs et des radars modernes et un pont pour un hélicoptère.