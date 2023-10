Sahara, l’Espagne garde le cap

L’accord évoque l’Ukraine, la Palestine, mais pas le Sahara. De la rive Sud du détroit, c’est une démarche qui rentre parfaitement dans le cadre de la feuille de route des relations entre Madrid et Rabat. Dans les camps de Rabouni et à Alger, c’est une nouvelle levée de boucliers contre l’Espagne. Dans le fond, la position de l’Espagne sur le Sahara est cohérente depuis la relance des relations avec le Maroc en mars de l’année dernière.

Elle épouse parfaitement celle du Royaume, laquelle sera sans doute votée par la nouvelle résolution du Conseil de sécurité au début de la semaine. Résolution dont le draft érige la solution politique en seule option, salue la proposition d’autonomie et les efforts du Maroc et appelle à nouveau au recensement des populations de Tindouf, tout en désignant comme partie.