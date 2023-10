Sahara: Les États-Unis réaffirment leur soutien au plan d’autonomie comme solution “sérieuse, crédible et réaliste”

Les États-Unis ont réaffirmé, au Conseil de sécurité de l’ONU, leur soutien au plan marocain d’autonomie en tant qu’approche “sérieuse, crédible et réaliste” pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

“Les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué l’ambassadeur américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, dans une intervention à l’issue du vote lundi par les membres du Conseil de la résolution 2703 renouvelant jusqu’au 31 octobre 2024 le mandat de la MINURSO.

“Les États-Unis sont heureux de voir le Conseil de sécurité réaffirmer son soutien à l’Envoyé personnel Staffan de Mistura et à la MINURSO avec l’adoption de cette résolution”, a ajouté la diplomate.

Elle a relevé que le Conseil de sécurité a “transmis aujourd’hui un message clair selon lequel nous devons intensifier nos efforts pour avancer sans plus tarder vers un règlement durable” de la question du Sahara.

“Nous appelons à nouveau toutes les parties à dialoguer de bonne foi avec l’Envoyé personnel et à œuvrer en faveur d’une solution politique durable”, a-t-elle dit.

Dans une mise en garde aux milices séparatistes armées du “polisario”, la diplomate américaine a souligné la nécessité de respecter la liberté de mouvement de la MINURSO et de maintenir une chaîne logistique et de réapprovisionnement sûr et régulier vers ses team-sites.

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé, lundi, de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour clore le différend régional autour du Sahara marocain.

Dans cette nouvelle résolution, l’instance exécutive des Nations-Unies a ainsi réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, en tant que base sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce différend régional, tel que consacré dans les résolutions du Conseil de sécurité.