Sahara: Le Cambodge exprime son plein soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération Internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn.

«Le Royaume du Cambodge soutient pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et respecte ses efforts pour parvenir à une solution politique négociée à ce conflit régional», a déclaré Prak Sokhonn, qui effectue une visite officielle au Maroc les 27 et 28 mars 2023, à l’invitation de Nasser Bourita.

Cité par le communiqué conjoint, le ministre des Affaires étrangères cambodgien a également souligné le plein soutien du Cambodge aux efforts entrepris par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et son Envoyé Personnel pour le Sahara, Staffan De Mistura, qui sont en ligne avec les paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité relatives à cette question.

Le vice-premier ministre cambodgien a salué à cet égard les efforts «sérieux, réalistes et crédibles» déployés par le Maroc.

Les deux ministres se sont par ailleurs félicités des excellentes relations liant les deux pays au plus haut niveau. Ils ont souligné la nécessité de promouvoir les flux de commerce et d’investissement et de développer les échanges culturels et scientifiques entre le Maroc et le Cambodge, en capitalisant sur leurs positions privilégiées respectives dans les régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.

Les deux responsables ont également convenu de l’importance de l’organisation, dans un futur proche, d’un forum d’Affaires au Maroc ou au Cambodge, qui constituera l’occasion pour les opérateurs publics et privés des deux pays de mieux s’informer sur le potentiel économique et d’identifier les opportunités sectorielles existant de part et d’autre.

Les deux ministres se sont, par ailleurs, félicités de la signature de l’accord sur les services aériens, convaincus que cet accord contribuera à la promotion du tourisme, des affaires, du commerce et des relations interpersonnelles entre les deux pays.

Par ailleurs, et sur la base des objectifs et ambitions partagés pour la promotion des relations bilatérales et au-delà, le premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, effectuera une visite officielle au Maroc à l’invitation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.