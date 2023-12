Sahara : L’Allemagne réitère sa position

Cette position a été réaffirmée à l’occasion de la 50e session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne, qui s’est tenue à Rabat les 7 et 8 décembre 2023, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La Déclaration conjointe du 25 août 2022 a été adoptée à l’issue de la rencontre du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre fédérale des Affaires étrangères d’Allemagne, Annalena Baerbock.

Dans cette même déclaration, la partie allemande a souligné l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et a réaffirmé son soutien à la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.