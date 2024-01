Sahara: la Bulgarie considère le plan marocain d’autonomie comme base «sérieuse et crédible» pour résoudre ce conflit

La Bulgarie a salué, mercredi, les “efforts sérieux et crédibles” du Royaume pour le règlement de la question du Sahara marocain, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme “base sérieuse et crédible” pour résoudre ce conflit.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée, à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la vice Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Mariya Gabriel.

Dans cette Déclaration conjointe, la Bulgarie a réitéré son soutien aux efforts menés sous les auspices des Nations Unies pour une solution politique juste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara.

Les deux parties ont aussi affirmé leur soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura, pour amener les parties à la négociation et faire avancer le processus politique.

Elles ont également réaffirmé leur soutien à la MINURSO, précise-t-on dans la Déclaration conjointe.