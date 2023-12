Plus qu’une vision, le Royaume a fait de la régionalisation avancée un choix stratégique irréversible marqué du sceau d’une démarche innovante pour la gestion de la chose publique dans sa dimension territoriale. Et ce, en attribuant aux Conseils régionaux un statut institutionnel et constitutionnel avancé dans l’élaboration et l’exécution de ces politiques publiques. C’est ce…