Rabat : Aziz Akhannouch reçoit le chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, ce mardi 28 février à Rabat, en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères, le Chancelier fédéral de la République d’Autriche, Karl Nehammer.

A cette occasion, les deux parties ont mis l’accent sur la qualité des relations fraternelles qui unissent le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, et qui bénéficient de la sollicitude particulière de SM Le Roi Mohammed VI et du président autrichien, Alexander Van der Bellen, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Les deux parties ont également exprimé leur fierté des relations historiques multiséculaires entre les deux pays, cette visite coïncidant avec la commémoration du 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Autriche. A cette occasion, l’ambassadrice d’Autriche à Rabat, Anna Jankovic, a présenté au Chef du gouvernement deux toiles commémoratives illustrant l’ancienneté des relations diplomatiques entre les deux pays.

La rencontre a également été l’occasion pour les deux parties de mettre l’accent sur l’importance du forum économique Maroc-Autriche, qui se tient au Royaume du 27 février au 1er mars, lequel offre l’opportunité de renforcer la coopération économique à travers la signature d’un accord bilatéral entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre économique autrichienne.

Les deux responsables ont également fait état de leur satisfaction de l’évolution des échanges commerciaux entre Rabat et Vienne et du développement des investissements autrichiens au Maroc au cours des dernières années. Ils ont mis l’accent sur la coopération industrielle fructueuse entre les deux pays, notamment dans le secteur de l’automobile, et réitéré la volonté d’échanger les expertises et de développer des projets communs en matière d’efficience énergétique et d’énergies renouvelables.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les questions d’intérêt commun, notamment la question du Sahara Marocain, la coopération parlementaire, l’immigration, le volet sécuritaire et la coopération judiciaire et culturelle.

Cette visite sera sanctionnée par une déclaration conjointe entre le Maroc et l’Autriche, qui renforce la dynamique positive de la coopération bilatérale dans divers secteurs, conclut le communiqué.