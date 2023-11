Palestine: Mechaal hors zone, le MUR dans le mur

Manque de tact, impertinence, effronterie. Et on en passe. Tous les adjectifs s’invitent. L’intervention de Khaled Mechaal, lors de sa participation, à distance, au meeting de soutien aux populations de Gaza dimanche dernier initié par le Mouvement Unité et Réforme, dit MUR, qui n’est autre que la matrice idéologique du parti de la lampe, n’est pas passée sans remuer des vagues. Et ça divague.

Le sieur Mechaal, qui passe le clair de ses journées et l’obscur des soirées à Doha, en terre qatarie dans le luxe total, s’est permis de s’adresser aux Marocaines et aux Marocains. Mechaal, dont la fonction officielle, chichement payée, est d’être le porteur de la parole du Hamas à l’étranger, sans oublier son statut, appelle les Marocains à faire pression pour que le Royaume arrête et tourne la page de la normalisation avec l’Etat d’Israël.

Le sieur Mechaal, tout dans son luxe, se trompe d’adresse et d’audience. Le hic dans la séquence est que ni le MUR, ni le PJD ne trouvent à en redire. Motus et bouche cousue. C’est à se demander s’ils vivent dans ce pays ou sont tout ouïe ailleurs ! Et c’est le Mouvement populaire, par le truchement d’un communiqué de son secrétariat général, qui s’insurge contre les propos de l’illuminé « éteint » Mechaal. Dans son communiqué, le parti de l’épi rappelle les positions du Royaume et relève l’impertinence des propos de Mechaal compte tenu des positions du Royaume et ses actions en faveur de la « cause palestinienne ». Le MUR, voulant surfer sur la vague dans un populisme sans issue, va droit dans le mur !