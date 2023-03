Partenariats: Rabat mise sur de nouveaux axes

Il y a bien sûr ces partenaires classiques. Ses voisins de l’autre rive de la Méditerranée avec lesquels on passe de l’idylle aux scènes de couple. Il y a aussi ces frères arabes et du Golfe. Ces pays avec lesquels on partage des causes pour lesquelles on ne compte jamais. Il y a aussi cet enracinement subsaharien. Ces contrées de notre continent avec lesquelles on consolide les relations win-win. Il y a encore cette puissance américaine. Cet Oncle Sam qui nous respecte comme allié fiable. Il y a également ces autres puissances. Cette Russie qui fait son va-t-en-guerre et cette Chine à l’affût de toute opportunité…

Lister les partenaires du Royaume reviendrait à faire le tour de la planète avec un guide de bonne conduite de la diplomatie chérifienne. Le Maroc, dans l’histoire comme au présent, a toujours eu un rayonnement diplomatique qui atteint son firmament ces dernières décennies. Un pays ouvert, accueillant, stable… qui fait même exception quand le printemps prend une tournure hivernale pour des régimes en déphasage avec les attentes de leurs citoyens. Mais aussi un pays qui offre tant d’opportunités par son réservoir non négligeable de ressources et de compétences, ainsi que par son positionnement en tant que hub géopolitique, au nœud d’un réseau reliant les quatre points cardinaux.

Ses atouts, ses spécificités, ses failles… Le Maroc en prend de plus en plus conscience. Et sous la conduite éclairée d’un Souverain audacieux et perspicace, la ligne diplomatique du Royaume est devenue plus franche, plus limpide, plus efficace. Elle fait le distinguo entre alliances assujetties et partenariats équitables. De quoi faire grincer des dents à ceux qui confondent diplomatie et hypocrisie.

Les atouts du Royaume lui ouvrent de nouveaux horizons pour raffermir de nouvelles associations qui tiennent compte des enjeux du futur. Avec le Brésil comme porte d’entrée, le Royaume s’ouvre de plus en plus sur un continent sud-américain en pleine mutation. Avec la Grande-Bretagne, il réaffirme ses relations qui dépassent le simple (mais si complexe) cadre de l’Union européenne. Et avec Israël, il confirme son statut de pays de paix, de tolérance ; de contrée ouverte, pragmatique, symbole du vivre ensemble.

Avec ces nouveaux partenariats, en cours de consolidation, Rabat fait la démonstration de son capital confiance. De sa prédisposition à construire des alliances solides, profitables, mais également équitables. Tour d’horizon des axes de coopération avec les nouveaux partenaires du Royaume.