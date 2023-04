Parlement : Ouverture de la deuxième session de l’année législative

À la séance d’ouverture de la session, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué qu’en matière de législation, les Commissions permanentes se sont penchées sur des projets de loi essentiels pour le pays pour encadrer une nouvelle génération de réformes. Lesquelles réformes sont incarnées par des politiques, des programmes et des interventions publics.

Il s’agit en particulier d’un arsenal de projets de loi relatifs à la couverture sociale, à la santé, à l’assurance maladie, aux médicaments, aux ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé et à l’organisation centrale et territoriale du secteur. Ces textes, explique le président de la Chambre, “encadrent la transformation majeure que notre pays a lancée en matière de protection sociale, de généralisation des services médicaux et de facilitation de l’accès de l’ensemble de la population à ces services, incarnant ainsi l’État-providence, étant un projet royal qui jouit d’une haute sollicitude royale et qui exige l’implication de tout le monde, compte tenu de sa noblesse et de ses finalités”.

Outre le souci d’améliorer et d’adopter ces textes, la Chambre des représentants est tenue d’exercer le contrôle sur leur application, de s’assurer de leur impact positif sur les différentes couches sociales et de suivre en permanence l’amélioration des indicateurs de santé et de protection sociale et la qualité du service de santé, a-t-il poursuivi.

Quant au contrôle de l’action du gouvernement et aux relations avec les autres institutions constitutionnelles et instances de gouvernance, M. Talbi Alami a fait savoir que les Commissions permanentes ont examiné pendant l’intervalle des sessions 16 thèmes. Ces Commissions ont travaillé intensivement dans le domaine du contrôle en examinant nombre de questions d’actualité qui préoccupent l’opinion publique, en présence des membres du gouvernement et des responsables des institutions publiques.

Par ailleurs, les Commissions ont examiné, au cours de plus de 110 réunions, 220 thèmes depuis le début de la Législature en cours, dont plus de 60 sont liés à la première Session et à l’intervalle entre les deux sessions de la deuxième année législative. Cette dynamique, a relevé le président de la Chambre, reflète une tendance croissante au travail de contrôle de la part de la Chambre, et à l’interaction automatique des pouvoirs législatif et exécutif avec les questions concernant les citoyens et les préoccupations de l’opinion publique.