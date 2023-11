Nasser Bourita s’entretient avec le SG adjoint aux opérations de paix de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, du renforcement de la coopération entre le Maroc et l’ONU sur les questions liées à l’avenir du maintien de la paix à la lumière des mutations géopolitiques mondiales.

A cette occasion, Lacroix, qui effectue sa première visite officielle au Maroc, a tenu à exprimer ses vifs remerciements au Royaume pour son engagement de longue date et sa longue contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis son indépendance.

Le diplomate onusien a loué les efforts inlassables déployés par les FAR servant sous la bannière des Nations Unies, dans le cadre des missions de maintien de la paix qu’ils mènent avec abnégation, dévouement et engagement dans les différents théâtres en Afrique, notamment.

Il s’est également félicité du rôle du Maroc hautement apprécié par les Nations Unies dans tous les processus de négociation concernant la réforme de l’architecture du maintien de la paix initiée par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

«La contribution et le soutien du Maroc aux opérations de maintien de la paix est fondamental pour nous», a souligné M. Lacroix dans une déclaration à la presse au terme de ces entretiens, relevant que le Royaume est l’un des partenaires “les plus solides” du maintien de la paix.

La contribution “exceptionnelle” du Maroc aux opérations de maintien de la paix a un prix, a ajouté le responsable onusien qui a tenu à rendre hommage aux 60 Marocains qui ont fait le sacrifice suprême au service de l’ONU.

Nasser Bourita a de son côté réitéré, lors de cet entretien, l’appui ferme et résolu du Royaume, conformément aux instructions royales, aux différentes initiatives portées par le Secrétaire Général de l’ONU depuis 2017.

Par ailleurs, ce jeudi, Jean-Pierre Lacroix, à la tête d’une délégation onusienne, a été reçu par le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, en présence de hauts responsables militaires des FAR.

A rappeler que le Maroc est classé parmi les dix premiers pays dans le monde qui contribuent aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Il déploie actuellement 1.724 casques bleus en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo et au Sud-Soudan.