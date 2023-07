Maroc-Russie : Rencontre diplomatique sur le développement des relations bilatérales

Le développement des relations d’amitié et du dialogue politique russo-marocaines ont été au menu d’un entretien, mercredi à Moscou, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.

«Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de questions d’actualité concernant le développement progressif des relations traditionnelles d’amitié russo-marocaines, y compris le maintien d’un dialogue politique actif sur des questions régionales d’intérêt mutuel», précise un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Les deux parties ont également évoqué le prochain Sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir du 27 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg, indique-t-on de même source.