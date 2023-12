Maroc – Emirats Arabes Unis : Les mémorandums d’entente signés

– Mémorandum d’entente en vue d’instaurer un partenariat d’investissement dans des projets de train à grande vitesse au Royaume du Maroc. Suite à la réussite de la première ligne à grande vitesse en Afrique reliant Tanger à Casablanca, le Maroc ambitionne d’étendre cette ligne vers Marrakech à l’horizon 2029. A cette fin, les deux parties œuvrent à parvenir et développer des solutions innovantes de financement basées sur le partenariat entre leurs deux entités gouvernementales respectives et les secteurs public et privé.

– Mémorandum d’entente instaurant un partenariat d’investissement dans le secteur de l’eau, en vertu duquel, les deux parties créent des opportunités d’investissement et de développement de mécanismes de financement de projets de construction des barrages et de stations de dessalement d’eau de mer et d’interconnexion des bassins hydrauliques.

– Mémorandum d’entente pour la mise en place d’un cadre de partenariat économique et d’investissement entre les deux pays pour promouvoir plusieurs projets portant notamment sur la reconstruction des zones impactées par le séisme d’Al Haouz et l’installation de structures médicales, sociales, d’éduction, d’enseignement universitaire, ainsi que la réalisation d’infrastructures.

– Mémorandum d’entente pour établir un partenariat d’investissement dans des projets énergétiques visant à faciliter la coopération avec et entre les agences gouvernementales concernées et les autorités locales ou régionales ainsi que les organismes des secteurs public et privé opérant dans le domaine de l’énergie.

Les domaines de coopération englobent le développement des centrales de production de l’énergie à partir du gaz naturel, le développement des barrages hydroélectriques, et le développement et le renforcement du réseau national de transport d’électricité du Sud au Nord du Royaume.

– Mémorandum d’entente pour la mise en place d’un partenariat dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime afin d’instaurer un cadre de coopération économique et d’investissement dans ces secteurs au Maroc et faciliter l’échange des expériences réussies, des connaissances et des expertises.

Il a également pour objectif d’approfondir le partenariat économique à travers des projets qui visent à faciliter l’investissement et à explorer les opportunités de mise en œuvre de projets communs dans les domaines de l’agriculture et des ressources halieutiques.

– Mémorandum d’entente pour un partenariat d’investissement dans le secteur des aéroports en vue de financer des projets aéroportuaires dans le Royaume et de promouvoir l’échange des compétences et des expertises. – Mémorandum d’entente pour établir un partenariat dans le secteur des ports en vue d’encourager les opportunités d’investissement et d’autres mécanismes innovants pour le financement de projets dans le secteur des ports au Maroc en particulier les complexes portuaires de Dakhla Atlantique et de Nador West Med.

– Mémorandum d’entente pour instaurer un partenariat visant à mettre en place un cadre permettant la contribution, sur le plan financier et technique, de l’Etat des Emirats arabes Unis à la réalisation du projet du gazoduc Maroc-Nigéria.

– Mémorandum d’entente dans le domaine des marchés financiers et des capitaux pour la mise en place d’un partenariat élargi entre les organismes et les entreprises des secteurs public et privé ayant pour objectif le renforcement et la dynamisation des marchés financiers et des capitaux dans les deux pays.

– Mémorandum d’entente dans le domaine du tourisme et de l’immobilier permettant l’établissement d’un cadre de partenariat économique et d’investissement dans ces secteurs au Maroc et à faciliter le partage des connaissances techniques, des conseils, des compétences et des expertises entre les deux parties. Ce partenariat englobe à titre d’exemple le projet Marchica Med. – Mémorandum d’entente vissant à encourager, faciliter et développer les investissements dans les projets des centres de données (Data Center) au Maroc. La phase préliminaire porte sur 100 mégawatts dans la perspective d’atteindre dans le futur une capacité globale de près de 500 mégawatts. Ce mémorandum porte aussi sur l’exploration des mesures incitatives pour promouvoir davantage l’investissement dans ce domaine.