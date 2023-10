Le Roi Mohammed VI adresse un message au président chinois

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au président Jinping et Ses vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois.

Notant que les deux pays vont célébrer prochainement le 65ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Roi salue le partenariat stratégique solide entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, réitérant la ferme volonté des deux nations d’œuvrer sans relâche en vue de le consolider davantage dans les divers domaines.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Jinping, dans le cadre de l’esprit d’amitié et de la confiance mutuelle, en vue de raffermir les relations distinguées liant le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine afin de répondre aux aspirations des deux peuples amis.