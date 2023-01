Le Roi du Bahreïn reçoit Nasser Bourita

Le Roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a reçu, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en visite à Manama à la tête d’une importante délégation pour présider les travaux de la cinquième session de la Haute Commission mixte entre le Royaume du Bahreïn et le Royaume du Maroc.

Le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a exprimé, lors de cette audience à laquelle a assisté l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Manama, Mustapha Benkhiyi, sa fierté des relations historiques entre les deux Royaumes, leurs dirigeants et leurs peuples frères, et son intérêt constant pour les renforcer dans tous les domaines.

Le Roi du Bahreïn a également adressé ses salutations à son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ses vœux sincères au peuple marocain pour plus de développement et de prospérité.

Il a aussi salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le développement des relations étroites entre les deux Royaumes, notant le haut niveau des relations entre les deux pays, qui se renforcent et prospèrent.

Il a salué les bons résultats de la réunion de la Commission mixte en termes de renforcement des voies de la coopération fructueuse, de l’action conjointe et de la coordination mutuelle pour l’intérêt et le développement des deux pays et peuples.

Pour sa part, Nasser Bourita a transmis au Roi du Bahreïn les salutations et l’appréciation de son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les vœux sincères du Souverain au Royaume de Bahreïn et à son peuple pour un progrès et un développement continus.

Le ministre a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Roi du Bahreïn pour son attention et son intérêt à renforcer les relations bilatérales fraternelles solides, soulignant que les relations bahreïno-marocaines bénéficient toujours du soutien et de l’attention des Rois des deux pays frères.