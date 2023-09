Le Maroc et la Tanzanie renforcent leur coopération

A l’occasion de ses entretiens lundi à Rabat avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, Tulia Ackson, la présidente de l’Assemblée nationale tanzanienne, a mis en exergue le niveau des relations politiques entre les deux pays, fondées sur la confiance et le respect mutuel.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que la présidente de l’Assemblé nationale de Tanzanie, en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire, a souligné que ce déplacement lui a permis de constater de près le niveau de développement économique que connait le Royaume, faisant part de la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine, notamment dans le domaine des infrastructures.

Selon la même source, Ackson a passé en revue les opportunités de coopération et de partenariat offertes aux deux parties dans les différents domaines, notamment agricole, rappelant le soutien marocain permanent au gouvernement tanzanien pour développer ce secteur et relever le défi de la sécurité alimentaire auquel sont confrontés plusieurs pays du continent africain.

Par ailleurs, la présidente de l’Assemblée nationale de Tanzanie a exprimé ses sincères condoléances suite au séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume, saluant les efforts déployés par les autorités marocaines, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour apporter le soutien nécessaire aux sinistrés. Elle a affirmé que son pays se tient aux côtés du Maroc en ces moments difficiles.

Pour sa part, Mayara a souligné l’importance des relations maroco-tanzaniennes qui ont connu un grand tournant, depuis la visite effectuée par SM le Roi en Tanzanie en 2016, appelant à œuvrer pour la mise en œuvre des mémorandums d’entente et des accords bilatéraux.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue au sujet de plusieurs questions d’intérêt commun, surtout sur le plan africain, note le communiqué, précisant que les deux responsables ont exprimé leurs préoccupations face aux grands défis des pays du continent, notamment à la lumière de l’aggravation des crises internationales susceptibles d’affecter la stabilité et la sécurité aux niveaux continental et international.

Cette rencontre a été l’occasion d’exposer les positions des institutions parlementaires des deux pays et les rôles qu’elles peuvent assumer en matière de renforcement des relations bilatérales, de développement de la diplomatie parlementaire et de consolidation des liens entre les parlements régionaux et du continent.