Le Maroc et Brunei Darussalam veulent booster leur partenariat

Le Maroc et Brunei Darussalam ambitionnent de donner une nouvelle dimension à leurs relations bilatérales grâce au leadership des Souverains des deux pays, a indiqué, ce lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

«SM le Roi Mohammed VI et SM le Sultan Hassanal Bolkiah entretiennent des relations très proches. Cette relation est un élément essentiel pour développer et renforcer les relations entre les deux pays», a souligné le chef de la diplomatie marocaine lors d’un point de presse, à l’issue de ses entretiens avec le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, en visite de travail au Maroc.

Les liens entre Brunei Darussalam et le Maroc, depuis l’établissement des relations 35 ans auparavant, sont basés sur la «solidarité et l’attachement aux même valeurs, notamment la religion», a-t-il fait savoir, ajoutant que les deux pays partagent la même vision d’un islam ouvert et sont liés par leur appartenance à l’Organisation de la coopération islamique.

La coopération entre le Maroc et Brunei Darussalam concerne la sécurité alimentaire, le tourisme, l’investissement et les échanges universitaires, avec notamment 10 bourses octroyées à des étudiants du Brunei Darussalam par le Maroc, à partir de l’an prochain, a souligné Nasser Bourita.

Des liens fraternels et chaleureux

De son côté, Dato Erywan Pehin Yusof a noté que depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Brunei Darussalam, les deux pays ont continué à développer des «liens chaleureux et fraternels», ajoutant que malgré la distance géographique, «les échanges actifs entre les deux Souverains, les gouvernements et les étudiants ont rapproché nos peuples».

«Nous avons mutuellement bénéficié des échanges dans les domaines de l’éducation et des affaires islamiques, ce qui a favorisé une plus grande amitié et une meilleure compréhension entre le Maroc et Brunei Darussalam», a-t-il dit.

Le Maroc et Brunei Darussalam ont un positionnement stratégique en Afrique et en Asie du Sud-est, et peuvent capitaliser sur cet avantage pour renforcer le «développement des activités économiques», a fait remarquer le ministre.

La visite de travail du second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam au Maroc est la première du genre d’un responsable de ce pays. A cette occasion, un mémorandum d’entente (MoU) relatif à la coopération bilatérale et la consultation entre les ministères des Affaires étrangères du Maroc et Brunei Darussalam, a été signé.