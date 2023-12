Le Maroc élu pour abriter la 93è session de l’Assemblée générale d’Interpol

Les participants à la 91ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation qui se tient dans la capitale autrichienne, représentant 196 pays membres, ont renouvelé leur confiance en le Royaume et en ses institutions sécuritaires, en lui confiant l’organisation de la 93è session de l’AG d’Interpol.

L’Assemblée générale, la plus haute instance décisionnelle d’Interpol, se tient régulièrement en présence des chefs des services et des instances chargés d’appliquer la loi au sein des pays membres, pour évaluer les défis sécuritaires à l’échelle mondiale ainsi que les nouvelles tendances criminelles et examiner les moyens d’y faire face.

S’exprimant suite au vote en faveur de la candidature marocaine, le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, M. Abdellatif Hammouchi, a fait part des remerciements du Royaume du Maroc à tous ceux qui se sont prononcés en faveur de l’organisation à Marrakech de cet événement planétaire.

Il a aussi mis l’accent sur l’engagement du Maroc à consolider les efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et les diverses formes de crime transfrontalier.

M. Hammouchi a de même souligné que le Royaume du Maroc et ses services de Sûreté nationale sont tout à fait prêts à accueillir ce forum sécuritaire de renommée dans les meilleures conditions, soutenant que le Maroc apporte un appui constant à Interpol et aux pays membres dans leurs efforts en faveur de la sécurité et la stabilité mondiales.

Lors de la présentation de la candidature marocaine, il a été procédé à la projection d’une vidéo qui retrace les progrès en cours dans le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.

Cette vidéo met en relief les diverses facettes de modernisation et de développement que connaissent les services de sûreté marocains, leur permettant d’occuper une place pionnière dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale.

Le choix du Maroc pour accueillir cet évènement d’envergure mondiale traduit aussi l’aura et l’image dont jouit le Royaume dans son environnement régional et international, à la faveur du leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, ainsi que la crédibilité et la grande confiance dans les institutions sécuritaires marocaines, connues pour avoir accumulé des expériences et des expertises importantes en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé.