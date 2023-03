Le Maroc élu 2eme Vice-président du bureau de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)

Les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique sont en conclave à Addis-Abeba pour la 55éme session du CEA.

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, 2eme Vice-président du Bureau de la 55eme session de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (COM2023) qui se tient du 15 au 21 mars dans la capitale éthiopienne.

La nouvelle session de la Conférence des ministres africains des finances a choisi pour thème “Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités”.

Le nouveau Bureau est présidé par l’Ouganda (région Est), 1er vice-président: l’Afrique du Sud (région Australe), 2eme vice-président: le Maroc (région Nord), 3eme vice-président: la Guinée équatorial (région Centrale) et le Togo : rapporteur (région Ouest).

Les membres de cette commission se sont fixés comme objectif de renouveler l’attention et l’action sur la réduction de la pauvreté, des inégalités et d’autres facteurs qui rendent la population africaine continuellement vulnérable à ces fléaux, indique-t-on auprès de la CEA.