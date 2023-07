Le Maroc “condamne les agressions israéliennes contre Jénine”

Le Maroc exprime son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien durant cette “phase délicate et critique”, tout en réitérant son appel à la communauté internationale et aux puissances mondiales d’intervenir pour faire cesser l’agression subie par ce peuple et son territoire, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.