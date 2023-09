Au-delà de leurs effets dévastateurs, le Covid-19 et le séisme d’Al Haouz vinrent rectifier cette dédaigneuse et belliqueuse image d’un Royaume qui a naguère rayonné sur le sol européen lui-même et qui retrouve un rayonnement autrement plus reluisant sur son propre continent. On découvre alors qu’on a affaire à un authentique et vieil «État-nation» qui…