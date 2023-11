Lancement de la production du premier hélicoptère Apache commandé par le Maroc

La production du premier des 24 hélicoptères de type Apache AH-64E commandés par les Forces royales air à Boeing, a démarré au sein de l’usine en Arizona de l’avionneur américain, rapporte Far-Maroc, forum marocain spécialisé dans les questions de défense et d’armement.

Selon la même source, les travaux de préparation de la base militaire de Khouribga battent leur plein pour accueillir les escadrons Apache, «à partir de la fin de l’année prochaine et début 2025».

«En acquérant l’Apache, le Maroc recevra l’hélicoptère d’attaque le plus avancé et éprouvé au monde qui renforcera ses forces de défense pour les années à venir», a déclaré Christina Upah, vice-présidente des programmes d’hélicoptères d’attaque et directrice principale du site Boeing Mesa, cité dans un communiqué du constructeur.

Rappelons que l’Agence américaine de coopération de défense et de sécurité (DSCA) avait donné son feu vert, en novembre 2019, pour la vente aux FAR de 36 hélicoptères Apache AH-64E, dont 12 optionnels, pour un montant estimé à 4,2 milliards de dollars. En juin 2020, l’avionneur américain Boeing annonçait la signature d’un contrat portant sur la livraison aux Forces Armées Royales de 24 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E.

L’Apache AH-64E est la dernière configuration en date de ce redoutable hélicoptère d’attaque, le plus avancé et le plus éprouvé au monde. Il s’agit d’un appareil équipé des technologies de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récentes. L’AH-64E Apache possède un système modernisé de désignation d’objectifs et de poursuite de cible qui fournit des informations détaillées sur les objectifs de jour comme de nuit et ce peu importe le temps qu’il fait. Il a aussi des capacités de navigation avec vision nocturne.