Lalla Joumala Alaoui distinguée «Ambassadeur de l’année»

Par cette distinction, la diplomate marocaine a souligné que ce prix est avant tout un hommage à la vision du Roi Mohammed VI en faveur de la consolidation du partenariat stratégique, diversifié et toujours croissant entre le Maroc et les États-Unis.

«L’alliance maroco-américaine n’est pas seulement historique et profonde, c’est une relation qui a résisté à l’épreuve du temps», a avancé l’ambassadrice, qui a ajouté qu’«au cœur même de notre alliance de longue date se trouvent des femmes et des hommes dont les relations ont, au fil des années, permis d’établir des ponts inébranlables pour l’échange et la compréhension entre nos deux pays».

Elle a mis en avant également le rôle crucial joué par les acteurs économiques et les secteurs privés des deux pays dans la promotion des intérêts communs et d’une prospérité partagée qui sont le moteur de tout véritable partenariat.

De son côté, le président de la Chambre de commerce nationale américano-arabe, David Hamod, a indiqué que cette cérémonie se veut un hommage à une diplomate qui a gagné le respect et l’estime de la communauté de la capitale fédérale américaine. Pour sa part, l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Puneet Talwar, a relevé que la distinction accordée à Lalla Joumala Alaoui est une reconnaissance bien méritée, mettant en avant son dévouement inébranlable et sa précieuse contribution à la consolidation des relations américano-marocaines.