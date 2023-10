L’accession des Comores à l’OMC franchit une étape décisive, avec le soutien du Maroc

Cette réunion, à laquelle ont pris part le ministre comorien de l’Économie, des Investissements, chargé de l’Intégration économique, Ahmed Ali Bazi, et le directeur général adjoint de l’OMC, l’ambassadeur Zhang Xiangchen, a été l’occasion de remarquer les avancées tangibles au niveau de la conformité de la législation comorienne aux règles et normes de l’OMC.

À l’entame de cette réunion, M. Zniber en sa qualité de président du Groupe de travail, s’est félicité des efforts déployés, des avancées et des réalisations des Comores, tout en précisant que ce processus se situe dans un stade avancé, qui devrait s’acheminer vers sa concrétisation dans les semaines à venir, pour permettre à l’Union des Comores d’adhérer pleinement au système commercial multilatéral incarné par l’OMC.

Le diplomate marocain n’a pas manqué de souligner l’engagement constructif de l’Union des Comores, qui s’est traduit par de multiples réformes sur les plans législatif et institutionnel, commercial et économique, et ce, malgré une conjoncture internationale difficile.

Le Président des travaux a également appelé les délégations à soutenir l’adhésion qui devrait se formaliser lors de la 13ème conférence ministérielle, qui se tiendra, du 26 au 29 février à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

Pour sa part, le ministre comorien a salué le soutien politique et diplomatique du Maroc dans le cadre de ce dossier d’accession, ainsi que les efforts de la présidence du Groupe de travail. En outre, il a donné une vue d’ensemble sur les progrès réalisés par son pays sur les plans législatif et administratif depuis la 8ème réunion du Groupe de travail, tenue le 19 janvier 2023.

Après la présentation du rapport du Groupe de travail, une vingtaine de délégations ont pris la parole pour souligner l’évolution ”très positive” de ce dossier, réaffirmant l’engagement de parachever ce processus.

De son côté, M. Xiangchen a mis exergue le travail accompli par les Comores depuis la 8ème session, tout en qualifiant le dossier dudit pays de ”mature” qui devrait être couronné par son accession à l’OMC, mettant terme à un travail qui a duré plus de 17 ans.

La délégation marocaine a prononcé une déclaration, par laquelle elle a réitéré le soutien ferme à ce pays frère, étant persuadé que l’adhésion des Comores à l’OMC aurait des retombées positives sur son développement socio-économique, consoliderait la présence africaine et arabe dans cette enceinte internationale et donnerait une nouvelle impulsion au système commercial multilatéral, prôné par l’OMC.